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الرئيس السيسي: نذكر أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يمنحونا نعمة الوطن

الخميس، 30 يونيو 2022 10:16 ص
الرئيس السيسي: نذكر أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يمنحونا نعمة الوطن الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ثقتى كاملة بأن الوطن سيعبر الأزمات الدولية الراهنة وسنواصل بلا توقف مسيرة بناء الدولة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمة للشعب المصري بمناسبة ذكرى 30 يونيو:، لا يسعنا بأننا نتحدث اليوم إلا أن نذكر العظماء من أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يمنحونا هذه النعمة الغالية، نعمة الوطن التي نحمد الله عليها ليل نهار، نتذكر شهدائنا الأبرار من أبناء الشعب في القوات المسلحة والشرطة ونقول لأسرهم وذويهم إن أبنائكم أحياء عند ربهم يرزقون، وأحياء في قلوبنا وفي وجدان هذا الوطن الأصيل الذي أبدًا لا ينسى فضلهم.


السيسي

الرئيس السيسي

ثورة 30 يونيو

30 يونيو

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