الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين وتسع طائرات مسيرة

وقال المتحدث باسم الوزارة ايجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - إن أكثر من 20 عنصرا من القوات الأوكرانية وأكثر من 80 مرتزقا أجنبيا تم القضاء عليهم نتيجة ضربات عالية الدقة نفذتها القوات الجوية الروسية على مواقع في مقاطعة نيكولاييف.



وأضاف أن القوات الروسية قصفت بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، تم إطلاقها من البحر، مركز قيادة المجموعة العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية "خورتيتسا" بالقرب من مدينة دنيبروبيتروفسك، مشيرا إلى أن القوات الروسية دمرت في خاركوف مركز تجمع مؤقتًا للقوات الأوكرانية كان يتواجد فيه نحو 140 جنديا.



وأوضح أن الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية منذ بداية العملية الخاصة بلغت 224 مقاتلة، و134 طائرة هليكوبتر، و1400 طائرة بدون طيار، و353 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3859 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و698 مركبة قتالية لقاذفات الصواريخ المتعددة، و3059 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و3916 مركبة عسكرية خاصة.



من ناحية أخرى، أكدت وزارة الدفاع السويدية، عزمها إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك أسلحة مضادة للدبابات ومدافع رشاشة.



وأضافت الوزارة - في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أن حزمة الأسلحة، التي تشمل أيضا معدات لإزالة الألغام، تقدر قيمتها بنحو 500 مليون كرونة سويدية (أي ما يعادل 40 مليون جنيه إسترليني).