الحوار الوطنى.. حلم الميدان الذى حول الثورة من فوضى إلى عمل وبناء..غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "في ذكرى 30 يونيو.. الحوار الوطنى.. حلم الميدان الذى حول الثورة من فوضى إلى عمل وبناء.. الوعى هو الضربة القاضية للجماعات الإرهابية.. ويحبط مخططاتها فى نشر الشائعات.. الدولة كسرت الرؤى التقليدية وصححت الكثير من المفاهيم ولمست الواقع.

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- الرئيس السيسى فى الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو: واجهنا موجات عاتية من الإرهاب الأسود وتحالفا ملعونا بين قوى شر أرادت النيل من وطننا لكنها تحطمت على صخور إرادة المصريين.. مصر تسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية لا تبتغى إلا الصالح العام.. ولا نضع نصب أعيننا إلا تطلعاتكم نحو الحياة الكريمة والمستقبل الآمن المزدهر.. روح ثورة الـ30 من يونيو بما تمثله من تحد وقدرة على قهر المستحيل ذاته ما زالت هى نبراس عملنا حتى اليوم وشعاع نور يقودنا ويلهمنا.. فى 30 من يونيو كان صوت مصر هادرا ومسموعا وأكبر من أن تختطف وأعظم من أن يتصور أحد أن بمقدوره خداع شعبها العريق

- «مدبولى» و«بن عبدالرحمان» يترأسان أعمال المنتدى الاقتصادى المصرى الجزائرى المشترك.. رئيس الوزراء: نتطلع لتسيير خط ملاحى بين مصر والجزائر وأقول للمستثمرين: أمامكم سوق واعد فى بلدكم الثانى.. الإعلان عن حوافز جديدة لاستثمارات فى مدن الجيل الرابع.. ورئيس وزراء الجزائر: مصر الشقيقة تعد من أهم شركاء الجزائر عربيا



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