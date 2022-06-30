الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بمدينة ببا فى بنى سويف

سيطرة قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف على حريق نشب فى شقة سكنية بالدور الاول العلوى بأحد المنازل بمدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف.
وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في أحد المنازل دائرة مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف.
وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق قبل انتقاله للمنازل المجاورة دون وقوع إصابات .
وانتقلت قوة من مركز شرطة ببا إلى موقع البلاغ لتحرير محضر بالواقعة والوقوف على أسباب الحريق .
الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بمدينة ببا فى بنى سويفالخميس، 30 يونيو 2022 11:13 ص
جانب من الحريق
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سيطرة قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف على حريق نشب فى شقة سكنية بالدور الاول العلوى بأحد المنازل بمدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف.
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