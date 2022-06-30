الإمارات تحدد إجازة عيد الأضحى المبارك للجهات الاتحادية

إيمان حنا

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الإمارات، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية وفق"الإمارات اليوم".

ووفق التعميم الذي أصدرته الهيئة استناداً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2021م بشأن النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، وأجندة العطلات الرسمية المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء لسنة 2020 للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة ، فقد تقرر أن تبدأ عطلة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك من يوم الجمعة 8 يوليو الموافق 9 ذى الحجة وحتى الاثنين 11 يوليو، على أن يستأنف الدوام الرسمي الثلاثاء 12 يوليو.

وبهذه المناسبة تقدمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أسمى آيات التهاني إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

كما اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عطلة عيد الفطر السعيد لمدة 9 أيام في دوائر حكومة دبي لتبدأ اعتباراً من السبت 30 أبريل الجاري، وحتى الأحد الموافق 8 مايو 2022، على أن يستأنف الدوام الرسمى يوم الإثنين الموافق 9 مايو 2022.

وبهذه المناسبة تقدم مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبد الله علي بن زايد الفلاسي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً بوافر الصحة والعافية.