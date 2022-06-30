اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 09:56 م
أكرم القصاص
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إنهاء رصف المحاور الرئيسية بالإسماعيلية واستمرار عمل الوحدات المحلية فى ذكرى ثورة يونيو

الخميس، 30 يونيو 2022 09:01 م
إنهاء رصف المحاور الرئيسية بالإسماعيلية واستمرار عمل الوحدات المحلية فى ذكرى ثورة يونيو رصف الطرق
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أنهت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة المهندس أحمد الشيمى مدير عام المديرية، كافة الأعمال الخاصة برصف الشوارع والمحاور على مستوى المحافظة قبل انتهاء العام المالى الحالى.

يأتى ذلك تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو وما أحدثته من نهضة شاملة فى كافة المجالات الحياتية للمواطن، خاصة فى مجال الطرق ومع تطوير شبكات الطرق الداخلية والخارجية على مستوى محافظات الجمهورية، وبناء على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بشأن إنهاء جميع أعمال رصف ورفع كفاءة المحاور الرئيسية قبل انتهاء العام المالى الحالى 2022-2021 فى 30 يونيو الجارى .

جدير بالذكر أن مديرية الطرق والنقل كانت قد بدأت العمل بفرد الطبقة الأسفلتية بالشارع عقب معالجة الميول الطولية والعرضية وتسوية مناسيب التربة، وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وعلاج مشكلات الصرف الصحى المزمنة بالشارع .

كما أعلنت محافظة الإسماعيلية عن قيام الوحدات المحلية على مستوى المحافظة فى أداء اعمالها فى أيام العطلات، يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة قيام الوحدات المحلية بدورها على الوجه الأمثل، خاصة فى أيام العطلات الرسمية، لمنع التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وقامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، اليوم الخميس، تزامنا مع عطلة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو 2022، من إيقاف محاولة بناء بدون ترخيص، وذلك بعد ورود بلاغ بوجود بناء دون ترخيص بمنطقة الحرفي بحي ثالث.

وقامت أجهزة الوحدة المحلية للحي، والإدارة الهندسية، بالتعاون مع قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وشرطة المرافق بإيقاف أعمال البناء، وتم التحفظ على "الخلاطة" و13 شيكارة أسمنت، ومعدات الصبّ، وتم تحرير المحضر اللازم للمخالف بالواقعة.

 

الرصف
الرصف

 

جانب من أعمال رصف الشوارع والطرق بالمحافظة
جانب من أعمال رصف الشوارع والطرق بالمحافظة

 

رصف الطرق
رصف الطرق

 

وقف البناء المخالف
وقف البناء المخالف

ثورة 30 يونيو

تطوير الشوارع والميادين

الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية



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