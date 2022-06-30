بأعلام مصر والأغانى الوطنية.. الأقصر تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله احتفالات العشرات من أبناء محافظة الأقصر، فى ميدان أبو الحجاج الأقصري بذكرى ثورة 30 يونيو برفع أعلام مصر والأغانى الوطنية.

ويقول محمد عبد الحميد أحد شباب المحافظة، والذى يعمل بقطاع السياحة، إن أبناء الأقصر يحتفلون بذكرى الثورة التي حافظت على هوية الشعب المصرى، وأنقذت مصر من دخول نفق الإرهاب، موضحًا أن الاحتفالات ينظمها عدد من الأحزاب السياسية المختلفة بالمحافظة.

وأضاف محمد عبد الحميد لـ"اليوم السابع"، أن قطاع السياحة فى الأقصر يحصل على دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكان آخرها حفل افتتاح مشروع طريق الكباش العظيم.

وكانت محافظة الأقصر قد بدأت، صباح اليوم الخميس، احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تم تنظيم عدة فعاليات وعروض كرنفالية بدأت فجرا بعروض البالون الطائر التى تزينت بعلم مصر، حيث انطلقت المناطيد الطائرة محلقة فى سماء الأقصر حاملة أعلام مصر ولافتات تحيا مصر التى رفرفت فى الجو.

كما تم إطلاق الألعاب النارية والبالونات الهوائية فى السماء، إيذانا ببدء الاحتفالات التي تشهدها المحافظة، وشارك فى الاحتفالات السياح وزوار الأقصر من جنسيات متعددة والعديد من وسائل الإعلام.



احتفالات ذكرى 30 يونيو بالأقصر



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