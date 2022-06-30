إلغاء الإجازات وخطوط ساخنة.. تعرف على استعدادات محافظة القاهرة لعيد الأضحى

تستعد محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال خطة لرفع كفاءة الشوارع والحدائق وتوفير الخدمات بكافة القطاعات، ويستعرض "اليوم السابع" هذه الخطة من خلال النقاط التالية.
1- تفعيل غرفة العمليات المركزية على مدار 24 ساعة.
2- ربط الغرفة بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة.
3- تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم أثناء عيد الأضحى.
4- اعلان حالة الطوارئ في كافة مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام.
5- إلغاء إجازات العاملين بللقطاعات الخدمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
6- المرور الدورى على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات.
7- التنسيق بين التموين ومديريتى الطب البيطري ، والشئون الصحية لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات.
8- تكثيف حملات التفتيش علي اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة وإنشاء غرفة عمليات لتلقي أي شكوى أو بلاغ عن أي مخالفات.
9- وضع خطة تشغيلية لخطوط اتوبيسات النقل العام تناسب احتياجات المواطنين في العيد.
10- رفع حالة الطوارئ بهيئة النظافة وإيقاف الإجازات بين العاملين وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين وساحات الصلاة ورفع مخلفات الذبح أولًا بأول.
11- رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ وإلغاء إجازات الأطباء العاملين بها.
12- تعيين خدمات مرورية لمنع حدوث أي اختناقات مرورية ، وتخصيص اوناش لرفع الانتظار الخاطئ وتكثيف التواجد الأمني للتصدي لأى مخالفات، ومنع تواجد الباعة الجائلين.
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