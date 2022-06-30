إقبال على سوق الماشية بالإسكندرية قبل العيد.. والجاموسى بـ60 جنيها للكيلو

الإسكندرية -فريق المحافظات

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من سوق الخميس أكبر الأسواق بمنطقة العامرية غرب محافظة الإسكندرية لمعرفة أسعار الماشية هذا العام، حيث سجل كيلو اللحم البقرى 65 جنيه والجاموسى 60 جنيها.

وقال محمد حمدان تاجر ماشية إن سوق الخميس فى العامرية يشهد اليوم إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على شراء الأضاحى من العجول البقرى والجاموسى، وسعر العجل من 17 ألف جنيه على حسب الوزن والنوع.

وأضاف محمد حمدان، لـ"اليوم السابع"، أن د أسعار اللحوم هذا العام للماشية قبل ذبحها 60 جنيها فى متناول الجميع، وهناك إقبال على البيع والشراء رغم أن تربية الماشية خاصة العجول مكلفة من أغذية وأعلاف، مؤكدا أن الإقبال على السوق قبل العيد بأيام من قبل التجار والمواطنين لشراء الأضاحى بسبب ثبات الأسعار، حيث إنها تشهد انخفاضا ثم ترتفع قبل العيد بأيام قليلة.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم توفير السلع الغذائية بأسعار تناسب جميع الفئات، مشدداً على أن جميع الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية فى المحافظة تعمل على قدم وساق للحد من غلاء الأسعار ومحاربة الاحتكار مع إتاحة السلع بأسعار مناسبة فى منافذ البيع التى تحت إشراف المديريات الخدمية بالمحافظة.

وأضاف الشريف أنه تم تخصيص 73 منفذا لبيع السلع (لحوم - دواجن - سلع غذائية) للمواطنين تحت إشراف مديرية الزراعة، منها 13 منفذا ثابتا (9 منافذ تابعة لجمعية تنمية الثروة الحيوانية بالاسكندرية تحت إشراف مديرة الزراعة، و4 منافذ تتبع قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة) و60 منفذا متحركا موزعة على جميع الأحياء لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا توفر السلع بشكل كبير وبجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.