اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يونيو 2022 05:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مقتل شاب فى مشاجرة حاول فضها فى شربين بالدقهلية

الخميس، 30 يونيو 2022 03:26 م
مقتل شاب فى مشاجرة حاول فضها فى شربين بالدقهلية جثة -ارشيفية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقي شاب بقرية كفر الترعة القديم التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، مصرعه نتيجة إصابته بطعنتين نافذتين أثناء محاولته فض مشاجرة بين اثنين كانا يستخدمان خلالها الأسلحة البيضاء.
 
تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من مستشفي شربين العام، إلى مأمور مركز شربين، بوصول شاب مصاب بطعنتين نافذتين أدت إلى وفاته عقب وصوله مباشرة.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعي هاني عمارة، وشهرته "الطبة"، وذلك أثناء قيامه بفض مشاجرة بين طرفين، فأصيب بطعنتين مما أدي إلى إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية أدت إلى الوفاة.
 
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، أمرت بنقل الجثمان إلى المشرحة، والعرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، كما طلبت ضبط أطراف المشاجرة والمتهم بارتكاب الواقعة. 

 


الدقهليه

اخبار الحوداث

مقتل شاب

مركز شربين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة