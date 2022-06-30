إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة لانقلاب سيارة فى ترعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، لاختلال عجلة القيادة من يد قائدها لتنقلب في الترعة، جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى دسوق العام، لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، وكذلك العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق دسوق شباس الشهداء بالقرب من قرية جماجمون التابعة لدائرة المركز.

علي الفور وجه الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ضباط المركز لموقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق لتنقلب السيارة في الترعة المارة بقرية جماجمون، بدائرة المركز.

وتبين من سجلات مستشفى دسوق العام، أن المصابين هم محمد حسن الصردي، وأحمد حسن الصردي، وكريم محمد الصردي، مؤكدًا أنه يجري عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لهم داخل استقبال مستشفى دسوق العام.