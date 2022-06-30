اليوم السابع
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إزالة ألف حالة إشغال خلال حملات مكثفة بمراكز البحيرة

الخميس، 30 يونيو 2022 02:18 م
إزالة ألف حالة إشغال خلال حملات مكثفة بمراكز البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كل الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

َوفى هذا السياق أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 1000 حالة إشغال طريق.

وتضمنت الحملات الرقابية إزالة الاتى:-

 -  482 حالة إشغال طريق مخالف بشوارع " عرابي - عبد السلام الشاذلي - الجيش - جلال قريطم - الجمهورية بمدينة دمنهور

 - 185 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة ايتاي البارود

 - 174 حالة إشغال مخالف بكفر الدوار بنطاق شوارع"طلعت حرب - صلاح الدين - النفق"

 - 120 حالة إشغال طريق مخالف بالدلنجات وتحرير 10محاضر للمخالفين.

-  20 حالة إشغال طريق بالمحمودية وتحرير 9 محاضر إشغال وكذالك 19 حالة مخالفة برشيد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابات المختصة.


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