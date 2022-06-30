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أوكرانيا: حصلنا على منحة 1.3 مليار دولار ضمن حزمة مساعدات من واشنطن

الخميس، 30 يونيو 2022 01:00 ص
أوكرانيا: حصلنا على منحة 1.3 مليار دولار ضمن حزمة مساعدات من واشنطن أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال عن حصول بلاده على 1.3 مليار دولار من حزمة المساعدات المالية الأمريكية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني: حصلنا على منحة قدرها 1.3 مليار دولار في إطار حزمة المساعدات لتمويل نفقات الميزانية بقيمة 7.5 مليار دولار.

وفى وقت سابق حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، "من إمكانية تدهور الوضع الأمني في أوروبا العام المقبل؛ فقد تهاجم روسيا دولا أخرى"، مطالبا الحلفاء "باتخاذ إجراءات فعالة من أجل حماية أمن أوروبا".

وقال زيلينسكي إن "روسيا لم تشن حربا ضد أوكرانيا وحدها، وإنما هذه حرب من أجل فرض الشكل الذي سيكون عليه النظام العالمي المستقبلي".

وأشار إلى أن "أوكرانيا تحتاج مليارات الدولارات شهريا لتمويل جهود الدفاع"، حاثا الحلفاء على مواصلة دعم أوكرانيا وتسليمها المزيد من الأسلحة لمساعدتها على التصدي للقوات الروسية.


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