أطعمة ومشروبات ممنوعة على مرضى الصداع النصفي

كتبت فاطمة ياسر

الصداع بشكل عام يكون من الأمور التي تعوق ممارسة الشخص حياته بشكل طبيعي، وبالأخص لو كان صداع نصفي أي يشعر الشخص بألم في أحد جانبي الرأس، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الأطعمة والمشروبات التي يرتبط تناولها بزيادة الشعور بالألم في الرأس، وذلك وفقا لموقع "verywellhealth".

أوضح التقرير، أن الأشخاص الذين يميلون لتناول الأطعمة النباتية أي الخضراوات والفواكه، يشعرون بالراحة، وهذا النظام الغذائي يقلل من حدة التعرض لنوبات آلام الرأس، أي الصداع النصفي.

كما أشار التقرير، أن الأشخاص المعرضون للإصابة بالصداع النصفي عليهم تجنب تناول بعض الأطعمة والمشروبات لأنها تزيد من فرص الإصابة، ومنها:

-الكاكاو.

-الشوكولاتة.

-الأجبان

-المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة والشاي والنسكافية.

-التقليل من تناول اللحوم الحمراء أي عدم الإسراف في تناولها لأن هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أنها تزيد من التعرض لنوبات الصداع النصفي.

وأوضح التقرير، أن هناك بعض الأشياء التي تزيد من فرص التعرض لنوبات الصداع النصفي، ومنها:

-الشعور بالقلق والتوتر.

-الإرهاق.

-كثرة النوم.

-قلة تناول الطعام.

-الإسراف في تناول الكافيين.

-إقتراب موعد الدورة الشهرية.

ولذا يجب التعرف علي هذه العوامل لتوقع الإصابة بالصداع النصفي مع ضرورة الابتعاد عن تناول الأطعمة السابق ذكرها.