اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يونيو 2022 08:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

آمال ماهر تنسف مزاعم اللجان الإلكترونية للإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

الخميس، 30 يونيو 2022 07:58 م
آمال ماهر تنسف مزاعم اللجان الإلكترونية للإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع كاريكاتير اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع كاريكاتيرا للفنان أحمد قاعود حول الحملة التي قادتها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان زعموا فيها اختفاء الفنانة آمال ماهر محملين الحكومة مسئولية الكشف عن مصيرها في هاشتاجات وتريندات، إلا أن ظهور الفنانة آمال ماهر أمس أسقط الإخوان على رقابهم.
 
كشفت المطربة أمال ماهر عن تنظيم حفل غنائى لها قريباً، وخرجت المطربة آمال ماهر منذ قليل في فيديو، طمأنت خلاله الجمهور عليها بعد فترة من الغياب، حيث قالت فيه: "جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا".
 
 
 
e4c5a4f9-4d50-4139-b7d9-ceda625de433
 

 


آمال ماهر

اللجان الإلكترونية للإخوان

كاريكاتير اليوم السابع

كاريكاتير





مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة