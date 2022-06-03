6 أطعمة تساعدك على إنقاص الوزن.. منها عين الجمل

كتبت فاطمة خليل

تعتبر الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف من أفضل الأطعمة التي تساعدك على إنقاص الوزن ، وغالبًا ما تكون الأطعمة الغنية بالألياف منخفضة السعرات الحرارية، مما يساعدك على الشعور بالشبع بعد الوجبة، ويساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

قد تؤدي النظم الغذائية إلى نتائج قصيرة المدى، ولكن من الصعب الحفاظ عليها، وفي النهاية تحرمك من العناصر الغذائية الأساسية التي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال الأكل المتوازن.إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فإن أهم شيء يمكنك القيام به هو تناول الطعام بوعي نتيجة لذلك، يجب أن يكون اختيار الأطعمة المناسبة هو هدفك. إليك قائمة من 6 عناصر غذائية يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.

6 أطعمة تساعدك على إنقاص الوزن ​قرع العسل

يحتوي قرع العسل الغني بمضادات الأكسدة على عدد قليل من السعرات الحرارية وغني بالمغذيات على الرغم من أن الكوب الواحد يحتوي على حوالي 80 سعرة حرارية فقط، إلا أنه غني بالفيتامينات والمعادن بيتا كاروتين، كاروتينويد يستخدمه الجسم لصنع فيتامين أ ، يعطي قرع العسل لونه البرتقالي اللامع.

القرع كثيف المغذيات وخالي من الكوليسترول والصوديوم وخالي من الدهون، يحتوي 100 جرام من قرع العسل الخام على 26 سعرًا حراريًا فقط، وهذا هو السبب في أن القرع يعد إضافة رائعة لأي نظام غذائي لإنقاص الوزن. عين الجمل عين الجمل غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، مما يجعلها وجبة خفيفة صحية للقلب بشكل خاص عند مقارنتها بالرقائق أو المعجنات تحتوي عين الجمل على البروتين والألياف ويقل عدد السعرات الحرارية فيها عن 200.

يمكن لعين الجمل، على وجه الخصوص، أن يساعد في إرضاء آلام الجوع التي قد تكون عانيت منها في الماضي. تحتوي على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة أكثر من العديد من المكسرات الأخرى، بما في ذلك الفول السوداني. اللبن الرائب يحتوي اللبن الرائب على نسبة عالية من البروبيوتيك والبكتيريا المفيدة التي تساعد على تحسين الهضم وصحة الأمعاء يحسن الهضم امتصاص العناصر الغذائية ، مما يساعد على منع زيادة الوزن، فهو مصدر غني بالبروبيوتيك للمساعدة في تنظيم القناة الهضمية الصحية وغيرها من العناصر الغذائية المهمة بما في ذلك البروتين.

يمكن أن يكون اللبن الرايب الغذاء المفضل لأولئك الذين يتطلعون إلى فقدان دهون المعدة والحصول على بطن مسطحة.

كونك غنيًا بالمعادن ، وخاصة الكالسيوم، يساعد في إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وتقليل الدهون الزائدة. تحتوي حصة 100 جرام من اللبن الرائب على حوالي 1.7 جرام من الدهون المشبعة. البطاطا الحلوة البطاطا الحلوة منخفضة السعرات الحرارية ويجب أن تحل محل البطاطا العادية الغنية بالنشا كلما أمكن ذلك، وهي أيضًا خضروات جذرية، إنها غنية بالألياف وتحتوي على الكثير من الماء، لذا فهي سهلة الهضم.

على الرغم من أن كوبًا من البطاطا الحلوة المهروسة يحتوي على 249 سعرة حرارية فقط، إلا أنه يمكن أن يمنحك إشباعًا لوجبة كاملة. الحمص الحمص غنى بالبروتين والألياف، مما يساعد على إنقاص الوزن، الألياف تبقيك ممتلئًا لفترة أطول وتساعد في الحفاظ على صحة أمعائك.