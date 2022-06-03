وفاة شاب وإصابة آخر بطلق ناري بسبب مشاجرة بالمطرية

الدقهلية فريق المحافظات

نشبت مشاجرة بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية وتم فيها استخدام السلاح النارى، ما أدي إلي وفاة شاب وإصابة شقيقة بطلق ناري في القدم.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية بورود بلاغ من إدارة المستشفيات بوصول جثمان لشاب يدعى إبراهيم محمد الداود حميد 41 سنة مقيم مدينة المطرية، وإصابة شقيقة محمد محمد الداود بطلق ناري في القدم إلي مستشفي المطرية العام، ادعاء نشوب مشاجرة مع آخرين وتم استخدام سلاح ناري.

تم تحرير محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.