اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 يونيو 2022 01:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

وفاة شاب وإصابة آخر بطلق ناري بسبب مشاجرة بالمطرية

الجمعة، 03 يونيو 2022 01:00 ص
وفاة شاب وإصابة آخر بطلق ناري بسبب مشاجرة بالمطرية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشبت مشاجرة بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية وتم فيها استخدام السلاح النارى، ما أدي إلي وفاة شاب وإصابة شقيقة بطلق ناري في القدم.

 

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية بورود بلاغ من إدارة المستشفيات بوصول جثمان لشاب  يدعى إبراهيم محمد الداود حميد 41 سنة مقيم مدينة  المطرية، وإصابة شقيقة محمد محمد الداود بطلق ناري في القدم إلي مستشفي المطرية العام، ادعاء نشوب مشاجرة مع آخرين وتم استخدام سلاح ناري.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


وفاة شاب

المطرية

الدقهلية

سلاح ناري

قسم شرطة المطرية

مستشفي المطرية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة