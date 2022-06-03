وضع منهجية لتطوير مهارات طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية فى اللغة الإنجليزية

المنوفية - فريق المحافظات

نظمت أسرة اللغة الإنجليزية بجامعة الدلتا التكنولوجية، مناسبة اليوم بعنوان :Let's Speak تحت رعاية الدكتور هشام عبد الخالق السيد رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، وتحت إشراف الدكتورة ريهام الجزار وبمشاركة كريمة حسان، حمادة السجينى، وحضور الدكتور عربى كشك نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الجامعة بتعزيز وتنمية الفكر الابتكاري للطلاب وتطوير بناء شخصياتهم، فضلًا عن إعداد خريج متميز مزوّد بالمهارات والمعارف التى تمكنه من مواكبة سوق العمل، والتواصل باللغة الإنجليزية.

وتم وضع خطة منهجية لتطوير مهارات الطلاب اللغوية والتفاعلية، فقام الطلاب بتقديم مجموعة متنوعة من الموضوعات، إضافة إلى عرض بعض النماذج للتقارير الفنية التى أعدّها الطلاب والتى جعلته يجمع عدة مهارات منها العرض والتحدث وكذلك الكتابة والبحث العلمى، وأبدى الطلاب سعادتهم بتمكنهم من إجراء محادثات عامة وتكوين حصيلة لغوية جيدة.

فيما تحرص الجامعة على عقد العديد من الفعاليات، لتعزيز قدرات ومهارات طلابها وصقل خبراتهم، وبناء اجيال تواكب التقدم التكنولوجى ومتطلبات الثورة الصناعية، بالإضافة الى تخريج جيل يملك المعرفة والمهارات المتقدمة فى المجالات المختلفة والتى تؤهله لسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل.