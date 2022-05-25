انطلاق فعاليات لقاء الصداقة الأول بين طلاب الجامعات التكنولوجية فى المنوفية

فريق المحافظات

انطلقت فاعليات لقاء الصداقة الأول بين طلاب الجامعات التكنولوجية الثلاث، والذى تُنظمه جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور هشام عبد الخالق السيد، بحضور الدكتور أحمد الحيوى مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتعليم الفنى والأمين العام لصندوق تطوير التعليم، الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بالاهتمام بالأنشطة الطلابية المختلفة، وحرص الجامعة على إشراك الطلاب في الأنشطة والفاعليات ذات القيمة الرياضية والفنية والثقافية التي تسهم بجوار العملية التعليمية في تقديم خريج متميز علميًا وبدنيًا ونفسيًا، وكذلك دعم المواهب الموجودة، وتعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات.

تضمنت الفعاليات عددا من المسابقات منها: كرة قدم خماسى، شد الحبل، الشطرنج، البلياردو، تنس الطاولة، اللياقة البدنية، بالإضافة إلى المسابقة الثقافية، بمشاركة 60 طالبا وطالبة.

أكد عبد الخالق، حرص الجامعة على تحقيق التواصل وتوطيد أواصر الترابط والمعرفة بين طلاب الجامعات التكنولوجية إضافة إلى التبادل المعرفى والثقافى والاجتماعى فيما بينهم، مؤكدًا اهتمام الجامعة بمشاركة الطلاب فى الأنشطة الطلابية ومختلف المسابقات والملتقيات الشبابية، وتنمية الوعى وترسيخ روح التعاون والمنافسة الشريفة بين الطلاب.

واختتمت الفعاليات بتقديم الدروع إلى الدكتور أحمد الحيوى ورؤساء الجامعات التكنولوجية، فضلًا عن المشرفين بالإضافة إلى الطلاب المشاركين فى لقاء الصداقة الأول.

حضر الفعاليات من جامعة الدلتا التكنولوجية الدكتور عربى كشك نائب رئيس الجامعة، الدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور السيد العجوز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى عدد من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى للجامعات التكنولوجية الثلاث.



فى سياق أخر، افتتح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قاعة احتفالات كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف عقب تجديدها وتجهيزها بأحدث الأجهزة الصوتية والسمعية، وذلك بحضور الدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن عميرة عميد الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، والمهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة.