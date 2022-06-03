نيويورك تايمز تكشف أسرارا جديدة عن مخطط استهداف "بنس" ليلة اقتحام الكونجرس

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن مارك شورت رئيس موظفى نائب الرئيس الأمريكى السابق مايك بنس، حذر جهاز الخدمة السرية فى الخامس من يناير عام 2021، أي ليلة اقتحام الكونجرس، من تهديد أمنى قد يتعرض له بنس.
وفي اليوم السابق لأعمال الشغب في الكابيتول، حذر شورت كبير موظفى الخدمة السرية، تيم جيبلز، من أن الرئيس السابق ترامب قد ينقلب على بنس "وقد يكون هناك خطر أمنى على بنس بسبب ذلك".
وأكد مصدر لنيويورك تايمز، أن شورت لم يكن لديه علم بتفاصيل التهديد الأمني وليس من الواضح ما هي الخطوات، إن وجدت، التي اتخذها كبير موظفي الخدمة السرية للرد على التحذير.
وكان التحذير هو المرة الوحيدة التي أشار فيها شورت إلى وجود مخاوف أمنية أثناء عمله ككبير مساعدي بنس.
ويسلط تحذير شورت الضوء على مخاوف كبار المسؤولين الحكوميين من أن جهود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد تؤدي إلى أعمال عنف فى 6 يناير.
وضغط ترمب على بنس مرارًا لرفض التصديق على نتيجة الانتخابات وإعلان فوزه في الانتخابات بعد أن صدق الكونجرس على الأصوات، ورفض بنس القيام بذلك ومنذ ذلك الحين قال إن ترامب كان مخطئًا عندما قال إنه يمتلك تلك السلطة لتغيير الانتخابات.
وقال بنس فى وقت سابق من هذا العام إن ترامب أخطأ في الادعاء بأنه كان بإمكانه قلب نتائج الانتخابات أثناء التصديق عليها.
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