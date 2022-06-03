نيويورك تايمز تكشف أسرارا جديدة عن مخطط استهداف "بنس" ليلة اقتحام الكونجرس

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن مارك شورت رئيس موظفى نائب الرئيس الأمريكى السابق مايك بنس، ‏حذر جهاز الخدمة السرية فى الخامس من يناير عام 2021، أي ليلة اقتحام الكونجرس، من تهديد أمنى قد ‏يتعرض له بنس.‏

وفي اليوم السابق لأعمال الشغب في الكابيتول، حذر شورت كبير موظفى الخدمة السرية، تيم جيبلز، من ‏أن الرئيس السابق ترامب قد ينقلب على بنس "وقد يكون هناك خطر أمنى على بنس بسبب ذلك".‏

وأكد مصدر لنيويورك تايمز، أن شورت لم يكن لديه علم بتفاصيل التهديد الأمني وليس من الواضح ما ‏هي الخطوات، إن وجدت، التي اتخذها كبير موظفي الخدمة السرية للرد على التحذير.‏

وكان التحذير هو المرة الوحيدة التي أشار فيها شورت إلى وجود مخاوف أمنية أثناء عمله ككبير مساعدي ‏بنس.‏

ويسلط تحذير شورت الضوء على مخاوف كبار المسؤولين الحكوميين من أن جهود الرئيس الأمريكي ‏السابق دونالد ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد تؤدي إلى أعمال عنف فى 6 يناير.‏

وضغط ترمب على بنس مرارًا لرفض التصديق على نتيجة الانتخابات وإعلان فوزه في الانتخابات بعد أن ‏صدق الكونجرس على الأصوات، ورفض بنس القيام بذلك ومنذ ذلك الحين قال إن ترامب كان مخطئًا ‏عندما قال إنه يمتلك تلك السلطة لتغيير الانتخابات.‏

وقال بنس فى وقت سابق من هذا العام إن ترامب أخطأ في الادعاء بأنه كان بإمكانه قلب نتائج الانتخابات ‏أثناء التصديق عليها.‏