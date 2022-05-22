اليوم السابع
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الأحد، 22 مايو 2022 12:37 م
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نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم زيارة للمعرض الدولى السادس للتبريد وتكييف الهواء

الأحد، 22 مايو 2022 12:08 م
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم زيارة للمعرض الدولى السادس للتبريد وتكييف الهواء الدكتور حســن لطفــى
الإسكندرية- جاكلين منير

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تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برعاية الدكتور محمد هشـام سعودى رئيس النقابة، ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حســن لطفــى زيارة إلى "المعرض والمؤتمر الدولي السادس للتبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل الحراري والطاقة HVAC-R" وذلك غدا الاثنين.

وصرح الدكتور حســن لطفــى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بأن المعرض والمؤتمر يُعد من أضخم المعارض الدولية المتخصصة ويتم تنظيمه تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبمشاركة الشركات المتخصصة من مصر والعديد من الدول منها تركيا - كوريا - الهند - السعودية – الإمارات - السويد – سنغافورة - بولندا – كندا – اليونان – فيتنام – ألمانيا – أسبانيا – إيطاليا - الولايات المتحدة – الدنمارك.

وأشار إلى أن المعرض والمؤتمر في دورته السادسة يُقام في الفترة من 23 الي 25 مايو 2022 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وأن الزيارة تهدف إلى تمكين المهندسين من الاطلاع على كافة المستجدات العلمية والتكنولوجية في مجالات التبريد وتكييف الهواء والعزل الحراري والتدفئة والطاقة.

 

 


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