مصرع 3 أشخاص بالاختناق أثناء تطهير خزان صرف صحى بأبو صوير فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم اختناقًا داخل خزان صرف صحى لأحد المنازل فى منشية مبارك فى قرية أبو صوير البلد، بمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، خلال عملية تطهير الخزان.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو صوير، يفيد بمصرع ثلاثة أشخاص اختناقًا داخل خزان صرف صحى لأحد المنازل فى منشية مبارك فى قرية أبو صوير البلد، بمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، خلال عملية تطهير الخزان، وهم عبد الباسط السيد سلامة الزوهيرى 37 عامًا صاحب المنزل، ومحمد عبد العظيم الشيراوى 18 عامًا، وعبد الله السيد محمد السيد حمودة 14 عامًا وعلى الفور تم إخطار رجال الإنقاذ النهرى وتم انتشال جثث المتوفين الثلاثة، وتم نقل إثنين إلى مشرحة مستشفى التل الكبير، وجثة إلى مجمع الإسماعيلية الطبى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.