اليوم السابع
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الجمعة، 03 يونيو 2022 02:03 م
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الداخلية تضبط هيروين وحشيش بقيمة 4 ملايين جنيه بحملات أمنية

الجمعة، 03 يونيو 2022 12:52 م
الداخلية تضبط هيروين وحشيش بقيمة 4 ملايين جنيه بحملات أمنية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ، نشاط عدد من العناصر الإجرامية.. تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر أقسام ومراكز شرطة (ثان وثالث الإسماعيلية - أبو صوير – القنطرة غرب - الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، حيث تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") .. حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة ثالث الإسماعيلية ، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "شابو" – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس)، وضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو صوير ، وبحوزته (4 إسطوانات لمخدر الهيروين – دراجة نارية "بدون لوحات"- مبلغ مالى - هاتف محمول).
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب ، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيدرو – بندقية خرطوش – طلقات لذات العيار – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحوزته (كمية من مخدر "الحشيش" - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4,400,000 مليون جنيه تقريباً).

مخدرات

تهريب المخدرات

حوادث

الاتجار في المخدرات


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