مصرع طفل 6 سنوات ضربه والده بعصا على رأسه لمنعه من اللعب في الشارع بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة المراغة، عقب قيامه بقتل ابنه البالغ من العمر 6 سنوات، بعد أن تعدى عليه بالضرب على رأسه، مستخدما عصا، وذلك في محاولة منه لمنعه من الخروج واللعب في الشارع.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بوفاة طفل في السادسة من العمر على يد والده بناحية قرية الغريزات دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد عبد السلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، بوفاة الطفل يوسف . ف 6 سنوات، عقب قيام والده بالتعدى عليه بالعصا على رأسه فى محاولة من المتهم لمنعه من الخروج للعب في الشارع.



تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المبين في التحريات، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



وعلى جانب آخر أشارت التحريات إلى أن المتهم سبق اتهامه في العديد من القضايا، بإجمالى 20 قضية متنوعة، وأن والدة الطفل محبوسة على ذمة إحدى قضايا الإتجار بالمواد المخدرة.



