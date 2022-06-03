مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين فى حادث سير بمركز إدكو في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل بمركز إدكو بالبحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل بطريق الشركات بمركز إدكو بالبحيرة مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة وكذلك نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

والمتوفيان هما "محمد. ع.م" 22عاما و"أحمد. ه. د" ـ 35 عامًا"، مقيمين بقرية ابيس.

والمصابون كل من:" حسام حسن محمد، 17 عامًا، مصطفى محمود أحمد، 20 عامًا، يوسف إبراهيم محمود، 18 عامًا، كريم محمد سعيد رزق، 18 عامًا، محمد كامل عبدالونيس، 22 عامًا، دياب شوقى محمد السن نته، 23 عامًا، خميس عبدالسلام جاد، 49 عامًا، أحمد ربيع محمد محمد نفس العنوان، 20 عامًا، عبدالرحمن محمد عبدالواحد، 18 عامًا، طه يوسف طه"ومحمد عبدالمعطى عبدالله، 17 عامًا.