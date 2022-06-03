اليوم السابع
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مصرع شاب سقط من أعلى عمارة بشربين دقهلية أثناء عمل صيانة للدش

الجمعة، 03 يونيو 2022 09:56 م
مصرع شاب سقط من أعلى عمارة بشربين دقهلية أثناء عمل صيانة للدش جثة - أرشيفية
كتب شريف الديب

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لقى شاب مصرعه عقب سقوطه من أعلى سطح عمارة مساكن خالد بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية أثناء صيانته لدش أدى إلى وفاته فى الحال.

 

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى شربين العام بوصول شاب جثة هامدة نتيجة سقوط من علو.

 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع أحمد ا ال فنى صيانه دش، والتحرى وسؤال شهود العيان أكدوا أنه أثناء قيامه بعمل صيانه لدش فوق أحد العمارات بمساكن خالد بمدينة شربين اختل توازنه وسقط من اعلى، ولقى مصرعه على الفور.

 

وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الدقهليه

اخبار الحوداث

مدينة شربين

سقوط فني دش


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