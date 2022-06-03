"مدد يا حفيدة رسول الله".. إقبال كبير على ضريح السيدة حورية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل ضريح السيدة حورية بمدينة بنى سويف لمتابعة إقبال المواطنين على الضريح، ورصد التقرير إقبالا كبيرا من المواطنين على ضريح السيدة حورية بمدينة بنى سويف اليوم الجمعة.

والسيدة حورية اسمها زينب الحسينية شرف الدين "زينب الصغرى" ويمتد نسبها من الأب إلى الإمام أبى عبد الله الحسين بن الإمام على بن أبى طالب، كرم الله وجهه، ونسبها من الأم يمتد إلى بنت كسرى ملك الفرس.

وحظيت باسم حورية نظرا لجمالها وتقواها، ورافقت رضى الله عنها الجيوش الإسلامية فى فتح مصر، وأظهرت شجاعة فائقة فى قتالها جنبا إلى جنب مع الرجال خلال معركة (البهنسا) بالمنيا جنوب مصر، وبعدها استقر موكبها فى مدينة بنى سويف، حيث استقبلت بترحاب من الأهالى الذين توافدوا عليها للحصول على بركة حفيدة النبى ودعائها لهم بالخير، ورحلت إلى الرفيق الأعلى بكرا لم تتزوج ودفنت بمكان إقامتها، وبنى "محمد بك إسلام" مسجداً بجوار ضريحها والذى أصبح جزءا من المسجد، وأتم بناءه نجله عثمان بك سنة 1323هجرية، والمقام الكائن فى نهاية المسجد ويفصلهما باحة، وتوضع لافتة تحمل سيرة السيدة حورية فى أحد حوائط الباحة، بجوار باب مقامها.