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مترو الأنفاق: ما يتردد بشأن تعطيل حركة المترو غدا السبت لا صحة له

الجمعة، 03 يونيو 2022 06:42 م
مترو الأنفاق: ما يتردد بشأن تعطيل حركة المترو غدا السبت لا صحة له متور الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

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نفي أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ما تم نشره بالسوشيال ميديا ( الفيس بوك - التيك توك ) بخصوص تهدئة حركة القطارات بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة والخط الثاني شبرا الخيمة - المنيب و الحديث عن عدم إستخدام خطوط المترو للذهاب gأداء الإمتحانات الجامعية غدا السبت الموافق 4 يونيو 2022.

وأكد أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وأن الفيديو الذى تم نشره لسيدة داخل إحدى محطات المترو غاضبة أثناء حدوث عطل فنى مفاجئ هو فيديو سابق أثناء حدوث عطل تم إصلاحه على الفور بالخط الثانى ولم يستغرق 10 دقائق ، وتم التأكيد على أنه فى حالة حدوث أى أعطال مفاجئة خارجة عن إرادة الشركة يتم التنبيه على الركاب بشكل فورى من خلال الإذاعة الداخلية بجميع المحطات وتقديم الإعتذار وإفادتهم بأنه جارى العمل على إصلاح العطل.

و تهيب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا .

وناشد متحدث المترو، جمهور الركاب الرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات.

 


مترو الانفاق

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