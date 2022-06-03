ماكرون يهدى ملكة بريطانيا "حصانا" بمناسبة اليوبيل البلاتينى.. فيديو

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن الحصان "فابولو دو موكور"، الذي يبلغ 7 سنوات "يمثل تربية الخيول الفرنسية بتأنقه وسلوكه المتناغم وعقليته الجيدة".

وسوف يتم إهداء فابولو إلى جانب سرج من الخيالة الفرنسية ولجام وسيف معقوف.

وينحدر الحصان من شمال شرق فرنسا وهو من نسل حصانين رياضيين ورافق ماكرون إلى الشانزليزيه للمرة الأولى في أوائل مايو الماضي خلال مناسبة رسمية.