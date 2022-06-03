ماكرون يهدى ملكة بريطانيا "حصانا" بمناسبة اليوبيل البلاتينى.. فيديو

منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الملكة إليزابيث حصانا من الحرس الجمهوري الفرنسي احتفالا باليوبيل البلاتيني لاعتلائها العرش، واصفا الملكة بأنها "الخيط الذهبي" الذي ربط فرنسا وبريطانيا خلال فترة حكمها التي استمرت 70 عاما.
وقالت الرئاسة الفرنسية، إن الحصان "فابولو دو موكور"، الذي يبلغ 7 سنوات "يمثل تربية الخيول الفرنسية بتأنقه وسلوكه المتناغم وعقليته الجيدة".
For the #PlatinumJubilee, President @EmmanuelMacron, on behalf of France, pays tribute to HM The Queen by honouring her passion for horses. Fabuleu de Maucour, a 🐎"Selle Français", was presented today in #Windsor with a ceremonial saddle & a cavalry sabre. @RoyalFamily— French Embassy UK🇫🇷🇪🇺 (@FranceintheUK) June 1, 2022
📹 @AFP pic.twitter.com/9eFt2K4bRl
وسوف يتم إهداء فابولو إلى جانب سرج من الخيالة الفرنسية ولجام وسيف معقوف.
وينحدر الحصان من شمال شرق فرنسا وهو من نسل حصانين رياضيين ورافق ماكرون إلى الشانزليزيه للمرة الأولى في أوائل مايو الماضي خلال مناسبة رسمية.
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