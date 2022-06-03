اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 يونيو 2022 01:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون يهدى ملكة بريطانيا "حصانا" بمناسبة اليوبيل البلاتينى.. فيديو

الجمعة، 03 يونيو 2022 12:46 م
ماكرون يهدى ملكة بريطانيا "حصانا" بمناسبة اليوبيل البلاتينى.. فيديو ماكرون
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الملكة إليزابيث حصانا من الحرس الجمهوري الفرنسي احتفالا باليوبيل البلاتيني لاعتلائها العرش، واصفا الملكة بأنها "الخيط الذهبي" الذي ربط فرنسا وبريطانيا خلال فترة حكمها التي استمرت 70 عاما.
 
وقالت الرئاسة الفرنسية، إن الحصان "فابولو دو موكور"، الذي يبلغ 7 سنوات "يمثل تربية الخيول الفرنسية بتأنقه وسلوكه المتناغم وعقليته الجيدة".
 
 
وسوف يتم إهداء فابولو إلى جانب سرج من الخيالة الفرنسية ولجام وسيف معقوف.
 
وينحدر الحصان من شمال شرق فرنسا وهو من نسل حصانين رياضيين ورافق ماكرون إلى الشانزليزيه للمرة الأولى في أوائل مايو الماضي خلال مناسبة رسمية.
 
 
 

 


فرنسا

ماكرون

الملكة اليزابيث

الحرس الجمهورى الفرنسى


الموضوعات المتعلقة

صور.. العالم هذا المساء.. وصول محمد صلاح لمطار القاهرة قادما من دبى للانضمام لمعسكر المنتخب.. وماكرون يدعو للشفافية في التحقيق بحوادث استاد فرنسا.. والبيت الأبيض يؤكد إرسال منظومة صواريخ HIMARS لأوكرانيا

الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:00 م

ماكرون يدعو للشفافية في التحقيق بحوادث استاد فرنسا

الأربعاء، 01 يونيو 2022 05:45 م

ماكرون يقترح على بوتين قرارا أمميا لإنهاء حصار أوديسا.. المستشار الألمانى: الرئيس الروسى يتحمل المسئولية عن أزمة الغذاء فى العالم.. ولافروف: الغرب يحاول حشد جميع الدول الأخرى تحت رايته مستخدما الوضع فى أوكرانيا

الثلاثاء، 31 مايو 2022 08:23 م

ماكرون: هناك تأثير لعقوبات الاتحاد الأوروبى ضد روسيا

الثلاثاء، 31 مايو 2022 06:57 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة