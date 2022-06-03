كيلو الدواجن بالمزارع اليوم الجمعة يبدأ من 31 جنيها

كتب إسلام سعيد

تواصل أسعار الدواجن فى مصر، الاستقرار اليوم الجمعة 3-6-2022، في الأسواق بالتعاملات اليومية وذلك بعد تراجع للأسبوع الثالث على التوالى، وبلغ سعر البيع تسليم أرض المزرعة ما بين 31 إلى 32 جنيها للكيلو الفراخ البيضاء.

وتراوح سعر البيع للمستهلك ما بين 38 جنيها إلى 40 جنيها وقد تختلف من منطقة إلى أخرى، وذلك مع عودة الاستقرار للسوق بعد انضباط الطلب وهدوء وتيرة قفزة أسعار الأعلاف بعد ارتفاع الدولار الأمريكى.

وفى ذات السياق تشهد أسعار البيض استقرار ملحوظ لتسجل 48.5 جنيها لكرتونة البيض الأبيض والبيض الأحمر 52.5 جنيه ويصل سعر كرتونة البيض البلدى 47 جنيها مقابل مستويات 66 جنيها فى شهر رمضان.

أسعار الدواجن والبيض تختلف من منطقة إلى أخرى، وفق تكليف النقل بين المحافظات ومن بين المزارع إلى الأسواق، كما يضاف على الأسعار مكاسب التجار.