قصة أقدم مسمط بالإسكندرية.. سمير صبرى كان بياكل هنا كوارع وقلوب.. لايف

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا من أقدم محل لبيع الكوارع بالإسكندرية، ويبلغ تاريخه 100 عام، وورثه الآباء والأجداد من صاحبه.







ويقول سعيد كوارع، صاحب اقدم مسمط بالاسكندرية، ان المطعم ورثه عن والده وجده وهو اكمل المسيرة وتردد عليهم عدد كبير من الفنانين والمشاهير منهم الراحل سمير صبرى الذى كان يعتاد على تناول الكوارع والفتنه فور مجئية الى الإسكندرية .



واضاف انه كان يفضل الكوارع المخلية والفته الإسكندرانى والقلوب ، كما انه كان يرسل سائقه باستمرار فى العيد الكبير لتشفيه الاضحيه وتسويتها بالطريقة التى يفضلها .



واشار الى انه تردد عليهم عدد كبير من المشاهير منهم احمد رمزى وعمر الشريف ومظهر ابو النجا وذلك لوجود مدرسة فيكتوريا كولدج بجوار المطعم وترددوا عليه باستمرار بسبب دراستهم بالمدرسة واستمروا بعد ذلك فى ترددهم على المحل لحبهم فى المطعم.







المسمط (1)



المسمط (2)



المسمط (3)



مسمط الإسكندرية (1)



مسمط الإسكندرية (2)



مسمط الإسكندرية (3)



مسمط الإسكندرية (4)