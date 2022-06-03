فلفل الشطة بمزارع شمال سيناء الأشهر والأقوى.. من مكان زراعته ننقل حكايته

شمال سيناء - محمد حسين

نقل تلفزيون "اليوم السابع" من مناطق شرق العريش بشمال سيناء، مشاهد زراعة وإنتاج الفلفل الشطة العرايشي على مساحات بأراضى صحراوية تم استصلاحها وزراعتها، إلى جانب محاصيل زراعية أخرى أصبحت تنتج أشهر أنواع فلفل الشطة واقواها، وعلى مياه آبار جوفية بدون أى اضافات وعناصر كيميائية .

وأكد المزارعون أنهم يقومون بتخصيص مساحات من أراضهم لزراعة الفلفل العرايشي بداية من شهر ديسمبر من كل عام تحت الخنادق البلاستيكية، وعلى شبكات مياه بالتنقيط مصدرها آبار جوفية، ويبدأون فى جنى الإنتاج خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر حيث يتجدد نموه .

وأجمع المزارعون أن إنتاج كل شجرة طوال الموسم يصل لكميات تتراوح ما بين 6 إلى 10 كيلو جرام، وأن ما يميز الفلفل العرايشى عن أى فلفل آخر أنه "حراق جدا"، لذلك له زبائنه ومعروف فى السوق، ويتم تسويقه داخل محافظة شمال سيناء، وتنقل منه كميات للأسواق بكل المحافظات .

وفى نهاية الموسم من كل عام يتركونه على الشجر حتى يتحول من اللون الأخضر للأحمر ثم يقومون بجمعه وبيعه بكميات لمن يستخدمونه فى عمل عجينة الفلفل المهروس والمخللات .

ويعد الفلفل فى شمال سيناء من أساسيات الطعام على كل مائدة، إضافة لاستخدامه فى المخللات ، وقديما كان يزرع بكميات محدودة ومع التوسع الزراعي فى المحافظة يحرص كل مزارع على تخصيص مساحة إلى جانب زراعات لأشجار الفلفل والبعض يقوم بزراعته فى مزارع خاصة لإنتاج الفلفل .



الفلفل الشطة إنتاج مزارع شمال سيناء ريحة وقوة حرقان (1)



الفلفل الشطة إنتاج مزارع شمال سيناء ريحة وقوة حرقان (2)



الفلفل الشطة إنتاج مزارع شمال سيناء ريحة وقوة حرقان (3)



الفلفل الشطة إنتاج مزارع شمال سيناء ريحة وقوة حرقان (4)



الفلفل الشطة إنتاج مزارع شمال سيناء ريحة وقوة حرقان (5)



الفلفل الشطة إنتاج مزارع شمال سيناء ريحة وقوة حرقان (6)



الفلفل الشطة إنتاج مزارع شمال سيناء ريحة وقوة حرقان (7)



الفلفل الشطة إنتاج مزارع شمال سيناء ريحة وقوة حرقان (8)



الفلفل الشطة إنتاج مزارع شمال سيناء ريحة وقوة حرقان (9)



الفلفل الشطة إنتاج مزارع شمال سيناء ريحة وقوة حرقان (10)



الفلفل الشطة إنتاج مزارع شمال سيناء ريحة وقوة حرقان (11)



الفلفل الشطة إنتاج مزارع شمال سيناء ريحة وقوة حرقان (12)



الفلفل الشطة إنتاج مزارع شمال سيناء ريحة وقوة حرقان (13)



الفلفل الشطة إنتاج مزارع شمال سيناء ريحة وقوة حرقان (14)