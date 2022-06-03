اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى غدا عن 13 مغذيًا بمركز دسوق فى كفر الشيخ

الجمعة، 03 يونيو 2022 07:28 م
فصل التيار الكهربائى غدا عن 13 مغذيًا بمركز دسوق فى كفر الشيخ انقطاع الكهرباء - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي، غداً السبت، الموافق 4 يونيو الجاري، عن 13 مغذيا، وتتأثر بعملية الفصل 12 موقعا بمدينة دسوق.

 

وحددت غرفة العمليات وشركة الكهرباء المغذيات التي سيتم فصل التيار عنها وهي المحلج، الكوبري، الصنايع، المطحن 1 و2، وداير الناحية، والجامع، ونوار، وعرفة، والمزلقان، ومياه دسوق، والمياه النقالي، والمياه العكرة، ومحلة أبو على، وسيتم الفصل من الساعة الخامسة للساعة التاسعة صباحا بالتناوب لمدة 30 دقيقة لكل مغذي.

 

ويتأثر بعملية الفصل مطاحن دسوق، ومنطقة المسجد الإبراهيمي، ومنطقة المحلج، ومنطقة داير الناحية، والموقف العمومي، وش المدارس، ومنطقة وسط البلد، والجوازات.


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