فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة غدا لصيانة المحولات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ، فصل التيار الكهربائي عن منطقة بنك القاهرة والاولدفيك وعمارات الصفوة وذلك غدا السبت لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .



وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار مناطق الوزيري والشيف والمدرسة اليابانيه ومدرسة ليدر بتقسيم النور وذلك بعد غدا الأحد وذلك من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .



كان مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها









