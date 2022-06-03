غلق مركز لعلاج الآلام والتخسيس و3 مستشفيات خاصة مخالفة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة القليوبية حملة مكبرة، وذلك فى إطار استمرار الحملات الرقابية لمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية على المنشآت الصحية الخاصة، وبناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة والسكان.

وأسفرت الحملة عن غلق مركز لعلاج الآلام والتخسيس والعلاج بالحجامة فى شبرا الخيمة، لعدم وجود ترخيص للمركز ووجود بعض من المستحضرات الطبيعية مجهولة المصدر وعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى فى استخدام أدوات الحجامة، كما تم تحرير محضر بقسم الشرطة لانتحال مسؤول المركز صفة طبيب.

كما تم غلق مستشفى بنفس الإدارة الصحية وتم تحويل الحالات الموجودة والتنسيق لهم فى مستشفيات تابعة لمديرية الشؤون الصحية، كما قامت إدارة العلاج الحر بغلق مستشفى بإدارة الخانكة ومستشفى آخر بإدارة شبين القناطر وذلك لان الاستقبال والطوارئ غير مجهزة حيث لا يوجد أدوية طوارئ - مونيتور - أكسجين، كما أن غرف العمليات لا يوجد بها حد أدنى من التجهيزات اللازمة للعمليات وأن مستوى النظافة سيئ ولا يوجد إتباع لإجراءات مكافحة العدوى كما يوجد كميات كبيرة جدا من الأدوية والمحاليل المخزنة بشكل سيئ، وبناء على ذلك تم إصدار قرارات الغلق، وتم التنفيذ الفورى للغلق نتيجة المخالفات السابق ذكرها.