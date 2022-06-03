عون: لبنان بحاجة إلى توطيد الأمان الاجتماعي.. ونتطلع لدعم أشقائنا العرب

إيمان حنا

أكد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، أن لبنان بحاجة إلى توطيد الأمان الاجتماعي بمختلف أنواع شبكاته، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها، وهو يتطلع في هذا الاتجاه إلى دعم أشقائه العرب، الذين لطالما كانوا إلى جانبه، في مختلف الازمات التي مر بها. جاء ذلك خلال استقباله، اليوم في قصر بعبدا، وفد المجلس التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي حضر إلى لبنان، للاطلاع على الأوضاع وتقديم المساعدة ، تلبية لدعوة وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانى هكتور حجار.وفق بيان لرئاسة لبنان .

وأضاف عون : "إن لبنان تعرض لكوارث هي بالواقع اقسى من أزمات، بدأت بالحرب على سوريا التي أغلقت كافة منافذنا البرية إلى الدول العربية التي تشكل لنا مدانا الحيوي، وما استتبع هذه الحرب من نزوح سوري كثيف ضاعف من الكثافة السكانية عندنا، الأمر الذي سرّع في أفقار الشعب اللبناني، بالنظر الى ما استتبعه هذا النزوح من تكاليف على الخزينة اللبنانية، وأضرار نفسية واجتماعية واقتصادية وصحية، ضاعف من حجمها تفشي وباء كورونا على مستوى العالم."

وأشار الرئيس عون إلى أن هذه الكوارث باتت ضاغطة اقتصاديا واجتماعيا، وشكلت خللا كبيرا على الديموغرافيا اللبنانية الأمر الذي ينذر بمضاعفات خطيرة على الكيان اللبناني، تستدعي المعالجة السريعة..وقد زاد من حدّة الانهيار الاقتصادي الذي اتى نتيجة عوامل متراكمة عدة، انفجار مرفأ بيروت."