اليوم السابع
Ads
السبت، 04 يونيو 2022 12:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط متهمين هاربين من 124 حكما قضائيا بـ47 سنة حبس فى كفر الشيخ

الجمعة، 03 يونيو 2022 11:57 م
ضبط متهمين هاربين من 124 حكما قضائيا بـ47 سنة حبس فى كفر الشيخ مديرية أمن كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط هاربين عليهما 124 حكما قضائيا، بإجمالى حبس 47 سنة، ضمن حملات المديرية لضبط الخارجين عن القانون وتنفيذ الأحكام.

وتمكنت الحملة من ضبط شخصين من سيدى سالم، الأول مطلوب التنفيذ عليه فى 57 حكما قضائيا بإجمالى حبس 32 سنة، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

كما تمكنت الحملة من ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ" والمطلوب التنفيذ عليه فى 67 حكم قضائى "58 جزئى – 9 مستأنف" بتهم "تبديد" والمقضى فيها بالحبس بمدد بلغت 15 سنة وكفالات مالية 11 ألف جنيه"، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، ومواجهته بالأحكام الصادرة ضدهما أقر بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود مديرية أمن كفر الشيخ المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

تنفيذ الأحكام

مديرية أمن كفر الشيخ


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة