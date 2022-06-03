اليوم السابع
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الجمعة، 03 يونيو 2022 02:03 م
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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1320 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

الجمعة، 03 يونيو 2022 01:16 م
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1320 مخالفة مرورية بكفر الشيخ أسلحة - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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 تمكنت حملات شنتها مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 5 أسلحة نارية" 3طبنجه، و2فرد خرطوش" لدى عاطلين بمراكز كفر الشيخ، و12 سلاح أبيض متنوع لدى عاطلين، وضبط 980 جرام حشيش، و80 جرام هيروين، و750 جرام بحوزة عاطلين.

 وضبطت الحملات 25 قضية تموينية متنوعة على الأسواق بمدن ومراكز المحافظة، شملت "عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص"، وغيرها من المخالفات المتنوعة، كما حررت الحملة المرورية برئاسة العميد سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، 1320 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 12 دراجة بخارية.

 




 


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