ضبط سلع منتهية الصلاحية وتحرير محاضر تموينية فى حملة مكبرة بالوادى الجديد

فريق المحافظات

أعلن المكتب الإقليمى لحماية المستهلك بالوادى الجديد برئاسة الدكتورة سلوى مصطفى، عن تنفيذ حملة تفتيش على محلات الخضراوات والفواكه ومحلات بيع المواد الغذائية، وذلك بالتنسيق والاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة، لضبط المخالفين والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة والتأكد من الالتزام بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.

وأسفرت الحملة عن ضبط بعض المخالفات منها ضبط كميات كبيرة من العجوة المفرومة بها تغيير فى خواصها الطبيعى وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم إعدامها وعدم الإعلان عن الأسعار لبعض المحال التجارية، وعدم حمل وانتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين بالمحال التجارية وعدم اتباع الاشتراطات الصحية لدى العاملين، وعدم ارتداء واقى الشعر وأيضا ارتداء الخواتم بأيدى العمال غير المصرح بارتدائها فى أماكن تداول الغذاء وعدم ارتداء القفازات والكمامات وقد تم التنبيه عليهم بضرورة اتباع الاشتراطات الصحية للعاملين.

وتم إعدام كميات من المواد الغذائية بالمطاعم، نظرا لتغيير فى خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم التحفظ على عدد 250 كيس اندومى الممنوع تداوله فى الأسواق بالنكهات المختلفة لاحتوائه على أكياس البهارات التى بها متبقيات مبيدات، حيث تم التحفظ على الكميات المذكورة غير المخصصة للبيع وتسليمها إلى مندوب الشركة وفى حالة مخالفة ذلك سيعرض نفسه المساءلة القانونية.

ورصدت الحملة مزاولة بعض المطاعم والمحال التجارية للنشاط بدون ترخيص حيث تم التنبيه عليهم بسرعة الانتهاء من استخراج الترخيص وعدم حمل وانتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين بالمحال التجارية حيث تم التنبيه عليهم بسرعة استخراج الشهادات الصحية.

وجرى تحرير محاضر لعدم الاعلان عن الأسعار لبعض المحال التجارية حيث تم تحرير محاضر للمخالفين وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وتم تحرير محاضر للمخالفين وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب ويهيب المكتب الإقليمى لحماية المستهلك بالمحافظة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أى مخالفات فى الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين وصحتهم.