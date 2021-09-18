تحرير 208 محاضر تموينية وضبط سلع منتهية الصلاحية خلال حملة فى الوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن ضبط أغذية فاسدة ومنشآت تجارية تعمل بدون ترخيص في حملة مشتركة مع مباحث التموين بالمحافظة وتحرير عدد من المحاضر التموينية والمخالفات فى المحلات والاسواق التجارية وحرى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .

وقال صلاح السيد، مدير عام مديرية التموين بالمحافظة، في بيان صحفى، اليوم السبت، إن الحملة تمكنت من ضبط سلع منتهية الصلاحية تضمنت لحوم ودواجن وأسماك وأغذية معلبة متنوعة؛ منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحريز المضبوطات وتحرير محاضر رسمية بالأغذية المضبوطة، وأحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأضاف صلاح، أن الحملة حررت 218 محضرًا تموينيًا تضمنت 103 محضر لمحلات لم تعلن عن الأسعار، و106 محاضر لمنشآت تقدم أغذية ومشروبات لا يحمل العاملون بها شهادات صحية تفيد خلوهم من الامراض، وضبط منشأة تجاري بمدينة الخارجة تعمل بدون ترخيص، و8 محاضر غش تجاري لعرض سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية.