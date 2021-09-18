اليوم السابع
Ads
السبت، 18 سبتمبر 2021 01:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 208 محاضر تموينية وضبط سلع منتهية الصلاحية خلال حملة فى الوادى الجديد

السبت، 18 سبتمبر 2021 12:49 م
تحرير 208 محاضر تموينية وضبط سلع منتهية الصلاحية خلال حملة فى الوادى الجديد صلاح السيد مدير عام مديرية التموين بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن ضبط أغذية فاسدة ومنشآت تجارية تعمل بدون ترخيص في حملة مشتركة مع مباحث التموين بالمحافظة وتحرير عدد من المحاضر التموينية والمخالفات فى المحلات والاسواق التجارية وحرى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .
 
وقال صلاح السيد، مدير عام مديرية التموين بالمحافظة، في بيان صحفى، اليوم السبت، إن الحملة تمكنت من ضبط سلع منتهية الصلاحية تضمنت لحوم ودواجن وأسماك وأغذية معلبة متنوعة؛ منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحريز المضبوطات وتحرير محاضر رسمية بالأغذية المضبوطة، وأحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق.
 
وأضاف صلاح، أن الحملة حررت 218 محضرًا تموينيًا تضمنت 103 محضر لمحلات لم تعلن عن الأسعار، و106 محاضر لمنشآت تقدم أغذية ومشروبات لا يحمل العاملون بها شهادات صحية تفيد خلوهم من الامراض، وضبط منشأة تجاري بمدينة الخارجة تعمل بدون ترخيص، و8 محاضر غش تجاري لعرض سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية. 
 

الوادى الجديد

تموين الوادى الجديد

محاضر تموين بالوادى الجديد

ضبط سلع فاسدة بالوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة