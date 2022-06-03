ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان..صور

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة، استوقفت هبه مصطفي الشبراوي مأمور الجمرك المعينة علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبعد مناظرة جواز سفره والتحقق من بياناته ومنها إنه يعمل طبيب أسنان بأحدي المستشفيات، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي محمد الصعيدي مأمور الجمرك، وطاهر خفاجي رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كميات مما يشتبه ان تكون ادوات ومستلزمات طبية.

وكلف وائل محمد امبابي مدير الجمرك المشرف علي صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، محمد دهشان عبد الحميد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدوياً مما أسفر عن وجود 727 كيس ووحدات بهم كميات كبيرة من أدوات ومستلزمات طب الأسنان غالية الثمن داخل حقائب الراكب.

وأمر أحمد عبد الهادي عبد البصير مدير ادارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.