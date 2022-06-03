"صيادلة الإسكندرية" تطالب بتسهيل إجراءات صرف السموم لعدم تعطيل العمل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية، مخاطبة هيئة الدواء لتعديل إجراءات الموافقة على خطاب صرف السموم والمخدرات، حرصا على سلامة المريض المصري.

وأشارت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، إلى أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى من الزملاء بشأن إصدار هيئة الدواء المصرية بعض التعديلات على إجراءات صرف السموم والمخدرات، حيث أوجبت الموافقة على الخطابات من الهيئة بالقاهرة ولا يتم الصرف إلا بعد الرد بالموافقة من القاهرة، ذلك بعد تقديم الأوراق التالية فى المنطقة الطبية التابع لها الصيدلية:

▪️صورة ترخيص الصيدلية

▪️صورة ترخيص مزاولة المهنة لمدير الصيدلية

▪️صورة كارنيه النقابة العامة

وخاطب الدكتور محمد أنسى الشافعى نقيب صيادلة الإسكندرية، الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء بخطورة هذا القرار الذى أدى لتعطيل صرف السموم والمخدرات للصيدليات والمستشفيات والذى بدوره سيؤذى الكثير من المرضى فى المستشفيات، آملين فى سرعة التعاون والاستجابة حرصا على سلامة المريض المصرى وسرعة تسيير العمل.