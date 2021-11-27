اليوم السابع
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"صيادلة الإسكندرية": آليات لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية عبر مواقع الإنترنت

السبت، 27 نوفمبر 2021 04:12 م
"صيادلة الإسكندرية": آليات لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية عبر مواقع الإنترنت نقابة الصيادلة
الإسكندرية جاكلين منير

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أصدرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية بيانا حول ظاهرة صفحات وتطبيقات بيع الأدوية عبر مواقع الانترنت، والتي يعاني منها آلاف الصيدليات بجميع محافظات مصر.

وأشارت نقابة الصيادلة فى بيانها إلى انها ظاهرة خطيرة، وتمثل نوعا من الخروقات المستحدثة علي ممارسة المهنة.

وأكدت أنه خلال الفترة القادمة سوف تتخذ النقابة عدة خطوات لمواجهه تلك الظاهرة، حيث طلبت النقابة من أعضائها مساعدتها بعدم الاشتراك والترك الفوري لأي تعاون (إن وجد) مع هذه التطبيقات.

وأكدت أنه جاري رصد هذه التطبيقات بالكامل وسيتم التحقيق الرسمي والفوري بالنقابة، بحضور مستشار النيابة الإدارية، لأي صيدلية تقوم بالاشتراك في أي من تلك التطبيقات.

كما أنه جاري متابعة كاملة للبلاغات المقدمة سابقا للنائب العام ضد هذه التطبيقات من النقابة العامة للصيادلة ونقابة صيادلة الإسكندرية، ومخاطبة مباحث الإنترنت وجهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية للقيام بدورهم الرقابي لإيقاف والحد من هذه التطبيقات.

 

 


الاسكندرية

نقيب صيادلة الإسكندرية

النقابات المهنية

الادوية المهربة

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