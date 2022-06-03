شبح الظلام يهدد أوروبا.. 3 دول معرضة لانقطاع الكهرباء

فاطمة شوقى

تستعد دول أوروبية لانقطاع كهربائى بسبب نقص الامدادات على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا ، التي أدت إلى نقص كبير في الطاقة في أوروبا بسبب نقص الغاز الروسى، وتعتبر ألمانيا والسويد وبريطانيا ، أكثر الدول التي ستعانى من الظلام في الفترة القادمة وخاصة مع دخول الشتاء المقبل.

ألمانيا

تمر المانيا بكارثة حقيقة لدرجة أن الحكومة الألمانية طالبت سكانها بتخزين المياه والغذاء لمدة 10 أيام ، كما أن المستشار الألماني أولاف شولتز ، أصر على إغلاق المحطات النووية الثلاثة واللجوء إلى استخدام الفحم ،بسبب نقص الغاز الروسى.

تريد ألمانيا أن يكون السكان مستعدين لمدة عشرة أيام في حالة حدوث انقطاع في الكهرباء و أزمة نقص. من وزارة الداخلية الألمانية ، وتحديداً من المكتب الفيدرالي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث بألمانيا (BBK) ، يوصى بتخزين كميات معينة من الطعام ومياه الشرب ، من أجل الاستهلاك الأمثل لـ 2200 سعر حراري وشرب لترين من السائل لكل شخص في اليوم ؛ بالإضافة إلى وجود شبكة دعم مجتمعية بين الجيران.

وتريد الحكومة الألمانية أن يكون السكان مهيئين في حال انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع ، الأمر الذي سيؤثر على محلات السوبر ماركت ومحطات الوقود ، وكذلك الثلاجة والفريزر ، وسيولد أزمة نقص ، لأن وترى أن "الإمداد بالمواد الغذائية والمشروبات من شأنه أن يساعد طوال المدة التي تستغرقها المساعدة الحكومية للبدء".

السويد

وتوقعت هيئة الطاقة الكهربائية في السويد ارتفاع أسعار الكهرباء في الشتاء المقبل، كما حصل في الشتاء الماضي، مما قد يضطرها إلى قطع الكهرباء.

وقالت المسؤولة في الهيئة لوفينا لوندستروم "حتى الآن، لم نضطر أبدا إلى قطع الكهرباء، لكن إذا كان الإنتاج المحلي منخفضا ولا يمكننا استيراد الكهرباء، فقد يحدث ذلك"، مشيرة إلى أن التوسعات الرئيسية للشبكة الوطنية جارية، لكن مستويات الإنتاج لا تزال منخفضة للغاية جنوب السويد.

وتقدم هيئة الطاقة الكهربائية سنويا توقعات بمدى حجم الطلب على الواردات خلال أوقات الذروة، أي الأوقات التي يكون فيها استهلاك الكهرباء أكبر خلال السنة.

وذكرت الهيئة في تقريرها أن الحاجة ستزداد خلال فصل الشتاء وطيلة أربعة فصول شتاء مقبلة.

بريطانيا

أما في بريطانيا ، فقد أعلنت الحكومة أنها معرضة لخطر انقطاع التيار الكهربائى عن ملايين من المنازل في البلاد، وخاصة في فصل الشتاء ، وقالت الحكومة إنه بسبب أزمة امدادات الطاقة العالمية والكهرباء سيتم العودة إلى محطات الطاقة التي تعمل بالفحم الحجرى.

وهناك 6 مليون منزل معرض لانقطاع التيار الكهربائى في بريطانيا بسبب أزمة الطاقة ونقص الامدادات.