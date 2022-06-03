شباب كفر الشيخ يشاركون فى ماراثون احتفالا باليوم العالمى للدراجات

كفر الشيخ - محمد سليمان

شارك عدد من شباب وفتيات كفر الشيخ في ماراثون الدراجات، من أمام المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية بمسافة تبلغ نحو 21 كيلو مترا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للدراجات والتنمية المستدامة بمشاركة الشباب من مختلف المحافظات.

وشارك شباب محافظة كفر الشيخ برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، فعاليات الماراثون من تنظيم الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية ماراثون الدراجات بالتعاون مع الاتحاد المصرى للدراجات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وفريق المتطوعين شباب يدير شباب وفريق مراكز شباب مصر.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن المشاركة فى فعاليات الماراثون من خلال تسجيل البيانات عبر الرابط الإلكتروني، ووصل عدد المشاركين إلى 25 ألف مشارك من جميع محافظات مصر، وعقب انتهاء سباق الدراجات أقيمت احتفالية كبرى بمشاركة عدد من نجوم الغناء.



جانب من المشاركين



شباب كفر الشيخ المشارك في الماراثون



شباب كفر الشيخ المشارك



مشاركة شباب وفتيات كفر الشيخ في المارثون