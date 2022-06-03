وزير الرياضة يقود ماراثون دراجات العاصمة الإدارية وسط مشاركة 25 ألف شاب وفتاة

تقرير خاص

- د.أشرف صبحى: حريصون على إقامة الفعاليات والماراثونات الرياضية بالمشروعات القومية الكبرى لتعريف الشباب بحجم الإنجازات التى تشهدها الدولة على أرض الواقع

في الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة، تجمع 25 ألف شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية أمام المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة في أكبر تجمع شبابى بالعاصمة للاحتفال باليوم العالمى للدراجات، والمشاركة في ماراثون الدراجات الهوائية الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للدراجات بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك في مشهد مهيب ساده حيوية الشباب، وسعادتهم بالمشاركة في فعاليات الماراثون.

قامت اللجنة المنظمة من الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة واتحاد الدراجات، باستقبال الشباب وتعريفهم بالتعليمات والضوابط المتعلقة بالماراثون، وتوزيع الدراجات على من لا يمتلك دراجة للمشاركة بالماراثون، حيث انطلقت الفعاليات في الثامنة صباحاً بدءاً من المدينة الرياضية وصولاً إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، وذلك لمسافة بلغت نحو ٢١ كم، مروراً بمجموعة من المعالم المتميزة بالعاصمة الإدارية، وأعقب ذلك مراسم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى بالماراثون، واحتفالية بمشاركة عدد من نجوم الفن.

من جهته، حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على مشاركة شباب مصر ماراثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فتقدم الوزير الماراثون برفقة عدد من قيادات الوزارة.

وفى تصريح له، أوضح الدكتور أشرف صبحى حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الماراثونات الرياضية، ومختلف الفعاليات والأحداث داخل المشروعات القومية الكبري التى تشهدها البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبيناً أن ذلك يساهم في الترويج لتلك المشروعات، وجعل الشباب يشاهدون بأعينهم على أرض الواقع حجم الإنجازات المُحققة.

أشاد الوزير بإقبال الشباب والفتيات على المشاركة في فعاليات ماراثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية من كل محافظات مصر من خلال تسجيل البيانات عبر الرابط الإليكترونى الذى طرحته الوزارة، مثنياً على اللجنة المنظمة للماراثون، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ومديريات الشباب والرياضة للخروج بالماراثون بهذا الشكل.

لفت د.أشرف صبحى إلى أن قيام الوزارة بتنظيم ماراثونات رياضية متنوعة بشكل أسبوعى في مختلف أنحاء الجمهورية يأتى في إطار الحرص على نشر ثقافة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة، ذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية، وتحقيقاً لرؤية واستراتيجية الوزارة فى هذا الشأن.

كما شاركت مستشفى "الناس" في هذا الحدث الكبير من منطلق تشجيعها على ممارسة الرياضة بجميع أشكالها، وانعكاس ذلك على الصحة العامة للجسم وخاصة القلب، وتعد مستشفى الناس أكبر مستشفى للأطفال على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقدم خدماتها لجميع المرضي بالمجان 100% وفقا لأفضل وأحدث المعايير والتقنيات العالمية.