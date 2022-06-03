اليوم السابع
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سفير مصر بعمان يستقبل وفد إعلامى مصرى ويشيد بالعلاقات المصرية العمانية

الجمعة، 03 يونيو 2022 12:50 م
سفير مصر بعمان يستقبل وفد إعلامى مصرى ويشيد بالعلاقات المصرية العمانية جانب من اللقاء
مسقط - محمد سعد

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قام السفير خالد راضي سفير مصر لدى سلطنة عُمان باستقبال الوفد الصحفي والإعلامي الذي يزور السلطنة على هامش اجتماعات المؤتمر العام لاجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين الكونجرس 31 الذي تستضيفه سلطنة عُمان حاليا.
 
وقد أشاد السفير المصري بالعلاقات المصرية العمانية والافاق الرحبة التى تنتظرها، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية في تزداد بصورة كبيرة وأن الاستثمارات العمانية في مصر مرحب بها، ونعمل جاهدين على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزبادة الاستثمارات بين البلدين، خاصة وان الاجتماعات المشتركة لرجال الأعمال المصريين والعمانيين مؤخرا تتناول العديد من جوانب الاستثمار بين البلدين وان مصر توفر العديد من التسهيلات والفرص الاستثمارية للمستثمرين من الأشقاء والاصدقاء
 
كما تشهد العلاقات السياسية بين البلدين تطورا كبيرا في مختلف المجالات.
 
حضر اللقاء المستشار السياسي تامر صالح والمستشار خالد سالم وعدد من وسائل الإعلام المختلفة

السفير خالد راضى

سفير مصر لدى عمان

العلاقات المصرية العمانية

اخبار مصر


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