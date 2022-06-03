اليوم السابع
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زيلينسكى بعد 100 يوم من الحرب: نجحنا فى وقف وصد ثانى أقوى جيش فى العالم

الجمعة، 03 يونيو 2022 05:56 م
زيلينسكى بعد 100 يوم من الحرب: نجحنا فى وقف وصد ثانى أقوى جيش فى العالم جندي وجندية يقبلان طفلتهما
كتب محمد تهامى زكى

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أحيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرور 100 يوما على بداية العدوان الروسي على بلاده أوكرانيا، مؤكدا أن خلال هذه المدة فشل العدو في تحقيق أي هدف استراتيجي، ووقف الجيش الثاني في العالم، وتحرير أجزاء من أراضينا، وسوف نستمر في صد المحتلين.

ونشر زيلينسكي، صورا تظهر مظاهر وآثار الحرب على بلاده، أتبعها قائلا: "100 يوم من كفاحنا، 100 يوم من الوحدة والروح التي لا تقهر، خلال هذا الوقت فشل العدو في تحقيق أي هدف استراتيجي يحاول التنفيس عن عجزه على البنية التحتية المدنية والأفراد".

زيلينسكي
زيلينسكي

وأضاف زيلينسكي: "في هذه الأيام المائة فعلت أوكرانيا ما بدا مستحيلاً، وهو ما لم يرغب الكثيرون في تصديقه، لقد أوقفنا الجيش الثاني في العالم وحررنا أجزاء من أراضينا ونستمر في صد المحتلين".

واختتم زيلينسكي: "أنا ممتن للجميع، بفضل من صمدت أوكرانيا وما زالت تدافع عما يخصها منذ 100 يوم بالفعل.. سننتصر".

ويوافق اليوم، الجمعة 3 يونيو، مرور 100 يوم على الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا والتي بدأت يوم 24 من شهر فبراير الماضي.

الجنود الأوكران
الجنود الأوكران

 

الحياة في أوكرانيا خلال الحرب
الحياة في أوكرانيا خلال الحرب

 

مصاب من أثار القصف على أوكرانيا
مصاب من أثار القصف على أوكرانيا

 

أوكراني داخل خندق
أوكراني داخل خندق

 

أوكرانيا
أوكرانيا

 

جنود الجيش الأوكراني
جنود الجيش الأوكراني

 

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100 يوم على الحرب الأوكرانية
100 يوم على الحرب الأوكرانية

 

جندي وجندية يقبلان طفلتهما
جندي وجندية يقبلان طفلتهما

 

 


زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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