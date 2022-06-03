رئيس منطقة أزهر البحر الأحمر يتابع مراكز توزيع أسئلة الثانوية

البحر الأحمر - عماد عرفة

تابع الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، ويرافقه محمد التركى مدير مكتب وكيل الوزارة؛ مساء اليوم الجمعة، مركز توزيع أسئلة الشهادة الثانوية الأزهرية برأس غارب والغردقة، للاطمئنان والتأكد من التواجد الأمنى وتأمين المركز كاملا تمهيدا لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والتى من المقرر أن تنطلق صباح غد السبت بقسميها العلمى والأدبى.

وأشاد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية بمنظومة العمل وأن إدارة الامتحانات كاملة تعمل على قدم وساق وبصورة صحيحة للخروج بامتحانات الشهادة الثانوية بصورة مشرفة تليق بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية خاصة والأزهر الشريف بصفة عامة.

وفى ختام الزيارة تقدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على أعمال الامتحانات ومتمنيا التوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات الشهادة الثانوية.