المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر تجتمع لمناقشة الاستعداد للامتحانات

البحر الأحمر- عماد عرفة

عقد الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، بحضور عبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، اجتماعاً موسعاً؛ اليوم الخميس لرؤساء ووكلاء لجان الشهادتين الابتدائية والاعدادية على مستوى معاهد البحر الأحمر الأزهرية، لمناقشة الاستعداد للامتحانات.

حضر الاجتماع كلا من أحمد إبراهيم مدير إدارة الامتحانات، وحسن عبد الرحيم مدير التعليم الابتدائي، و سيد أمين مدير التعليم الإعدادي، ، وناقش الاجتماع أهم الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وأهمية التواصل المستمر مع غرفة عمليات الامتحانات.

كما أكد الاجتماع علي التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية ،والحرص على التزام الطلاب والمشاركين بأعمال الامتحانات على ارتداء الكمامات، والتباعد الآمن حفاظا على أمن وصحة الجميع.

وتناول الاجتماع ضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب وضبط النفس والتأكد من استكمال القوة اللازمة للجان وفق اللوائح المتبعة لذلك، وعمل تقرير يومى بكل لجنة من مقرات اللجان،والعمل على التعقيم المستمر لمقر اللجنة، والتنبيه على ضرورة العمل بروح الفريق والتعاون بين الجميع حتى تخرج الامتحانات على الوجه الأمثل.